Rebecca will die Chance, mehr über ihre Mutter zu erfahren, nutzen. Sie sucht doch das Gespräch mit Astrid Westkamp, die ihr Details über ihre Mutter erzählen kann. Nils kann Hildegard davon überzeugen, dass Tina mit ihrem Verdacht gegen Beatrice Recht hatte. Sie lassen Tina schließlich auf eine andere Station verlegen, während es so aussieht, als sei sie in eine andere Klinik gebracht worden.