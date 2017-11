Der Traum vieler Skifahrer ist ein Urlaub im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vor allem der legendäre Champagne-Powder, der feine Pulverschnee, und die oft unberührten Tiefschneehänge locken europäische Wintersportler an. Der Film stellt die wichtigsten Ziele in den USA vor. Die Skisafari beginnt in Colorados berühmtem Aspen und endet am Lake Tahoe in Kalifornien.