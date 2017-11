Jenna Miller wird schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. Die Special Victims Unit wird geholt, weil die Verletzungen auf eine Vergewaltigung hindeuten. Jenna bestätigt den Verdacht, will aber nicht vor Gericht gehen, damit die Angelegenheit nicht publik wird. Jenna ist Weltrekordhalterin im Stabhochsprung und will vor den Olympischen Spielen vermeiden, dass ihr die Sponsoren abspringen.