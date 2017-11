Margot Käßmann, die Botschafterin des Lutherjahres, evangelische Theologin und Pfarrerin, ist gewohnt zu kämpfen. Für Furore sorgte sie in ihrer Weihnachtspredigt 2009, als sie mit dem berühmten Satz "Nichts ist gut in Afghanistan" heftige politische Reaktionen hervorrief. In diesem Porträt spricht Margot Käßmann über ihre Kindheit, über das, was sie im Leben prägte, und über ihre Lebenskrisen.