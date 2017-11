Zahngold und Prothesen - Was nach der Einäscherung mit Edel- und nicht Edelmetallen passiert? Wo landet das Zahngold bei der Feuerbestattung? Immer häufiger werden in Österreich Verstorbene eingeäschert. Doch was passiert mit den häufig vorhandenen Goldplomben? Ein "konkret"-Bericht vor vier Jahren sorgte für Aufsehen, doch wie ist die Situation heute? Verschwindet das wertvolle Edelmetall einfach irgendwo und wird es womöglich von den Krematorien zu Geld gemacht? Oder herrscht hier inzwischen mehr Transparenz? Gestaltung: Markus Waibel. - Zahngold und Prothesen - Was nach der Einäscherung mit Edel- und nicht Edelmetallen passiert?