Quallen besitzen kein Gehirn dennoch haben sie seit mehr als 500 Millionen Jahren in den Weltmeeren überlebt. Wie ist ihnen das gelungen? Wie leben sie? Welche Rolle spielen sie im Ökosystem? Quallen sorgen für Aufsehen, wenn sie in Massen an Badestränden auftauchen, besonders die giftigen Feuerquallen. Die gefährliche Art kommt vereinzelt auch in der Ostsee vor. Doch dort sind es vor allem Ohrenquallen, die sich saisonal stark ausbreiten. Liegt die Anzahl über den üblichen Werten, ist das für Forscher ein Index für einen schlechten Meereszustand. Die "Xenius"-Moderatoren Dörthe Eickelberg und Pierre Girard erleben, wie Meeresbiologen Quallen in der Ostsee erforschen und neue Erkenntnisse für Medizin, Kosmetik und das marine Ökosystem gewinnen. Sind Quallen vielleicht besser als ihr Ruf und für uns Menschen sogar nützlich? - Quallen - Hirnlose Anpassungskünstler