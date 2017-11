Der deutsche Ingenieur Harald Berger reist ins indische Eschnapur, um im Auftrag des Maharadschas Chandra den fürstlichen Palast zu modernisieren. Im indischen Dschungel rettet Berger die schöne Tempeltänzerin Seetha vor dem Angriff eines gefährlichen Tigers und verliebt sich in sie, nicht ahnend, dass sie die Auserwählte seines verwitweten Auftraggebers ist. Die nicht standesgemäßen Heiratspläne des Herrschers, der eine Tänzerin zur Nachfolgerin der verstorbenen Maharani machen will, rufen zudem die Empörung der Priesterschaft hervor. Nur Chandras intriganter Bruder Ramigani hat ein großes Interesse daran, den Maharadscha und Seetha zusammenzubringen: Er will die Hochzeit für einen Staatsstreich nutzen. Um der vertrackten Situation zu entkommen, flieht Berger gemeinsam mit Seetha. Während die beiden in einen mörderischen Sandsturm geraten, trifft Bergers Chef Dr. Walter Rhode in Eschnapur ein. Der Maharadscha erteilt ihm den Auftrag zum Bau eines prächtigen Grabmals für seine große Liebe ...