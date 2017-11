Sie raubten, mordeten, plünderten und brandschatzten - die Piraten der Karibik. Zugleich aber waren sie Wegbereiter einer neuen Gesellschaft, in der es kaum noch Hierarchien gab. Im 17. Jahrhundert entstanden regelrechte Piratenreiche, die schließlich so mächtig wurden, dass sie im politischen Poker der Großmächte Spanien, Portugal und England zum entscheidenden Machtfaktor heranwuchsen. In der Dokumentation "Das Gold der Piraten" aus der Reihe "Imperium" führt Maximilian Schell in die faszinierende Welt der Piraten und erzählt von den großen Abenteuern auf See. Legendäre Gestalten werden in seinen Geschichten wieder lebendig. Mit fesselnder Erzählgabe beleuchtet Schell das "Faszinosum Seeräuber" von allen Seiten und lüftet dabei manch seltsames Geheimnis.