Ständig wechselnde Besitzer, immer neue Insolvenzen. Bereits mit Anfang zwanzig wusste Alexander Schulz, dass das nicht gut gehen kann und handelte. Schließlich war die ganze Berufsgruppe der Werftarbeiter in Gefahr. Das Wissen seiner Kollegen hat für ihn jedoch einen unschätzbaren Wert. So gründet er kurzerhand seine eigenen Unternehmen. Die Nordic Conservations GmbH, kurz Norcons, eine Spezialfirma für Korrosionsschutz im Stahl- und Wasserbau und die MIS-Vorpommern, ein Fachbetrieb für Montage, Installation und Bau von Edelstahlprodukten. Alexander Schulz hat mit seinem Angebot eine Marktlücke geschlossen und die Qualität der Arbeit hat sich herumgesprochen. Sein jüngstes Projekt ist der ehemalige Rostocker Stückgutfrachter "Likedeeler". Das achtzig Meter lange Schiff kommt in den Rostocker Standort von MV-Werften, wo die Norcons-Mannschaft mit Hochdruck-Wasserjets und Sandgebläsen die Vorbereitungen für eine Komplettsanierung durchführen. Schulz ist immer im Stress. Seit 2014 gibt es Baustelle an Baustelle. Ein Ende ist nicht abzusehen. Das neue Hausbootprojekt seiner Metallbaufirma ist eine seiner Lieblingsaufgaben. Jetzt soll der erste fast sechzehn Meter lange Prototyp mit Batterie- und Solarantrieb bis zum Herbst fertig gestellt werden. Die Jungfernfahrt steht schon im Firmenkalender. "Er muss mehr auf sich aufpassen", sagt seine Frau Anja über den großen, korpulenten, Anfang Dreißiger. Ausserdem solle er "...sich auch mehr um die Familie kümmern.". Im konkreten Fall heißt das, die Wände im Kindergarten von Söhnchen Oskar streichen. Damit es nicht langweilig wird, möchte Alexander Schulz eine Schiffswerft direkt neben der großen, ehemaligen Volkswerfthalle in Stralsund gründen. Dafür muss er schon jetzt die Weichen stellen, Kontakte knüpfen und zur rechten Zeit am rechten Ort sein. - Schiffe, Stahl und ganz viel Stress - Wenn eine Pleite zur Chance wird