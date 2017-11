In der neuen Folge von "Treckerfahrer dürfen das!" begibt sich Sven Tietzer wieder auf die Reise quer durch Norddeutschland. Natürlich auf seinem knallroten Porschetrecker "Brunhilde" und immer auf der Suche nach liebenswerten Treckerfans, ihren Schlepper-Schätzchen und besonderen Erlebnissen. In Varlheide trifft Sven Tietzer Marlies, die Spaß am Couchsurfing hat. Auf dem Sofa sitzend mit 40 Sachen über den Acker düsen: "Treckerfahrer dürfen das!" Außerdem entdeckt Sven mit "seiner Brunhilde" etwas ganz Besonderes: fünf Männer, vier Traktoren, ein Ballett. Die Treckertanztruppe um Holger Grabbe zeigt eindrucksvoll, dass sie sich von Klischees nicht aufhalten lässt. Treckerfahrer können eben auch anmutig sein.