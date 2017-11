In einem Gasthof kommt es zu einer Familientragödie: Günther Lochner wird von seinem Vater Bertram mit einer Axt erschlagen. Das gibt der schwerkranke Vater am nächsten Tag zu Protokoll. Er habe seinen Sohn in Notwehr erschlagen, erklärt der Gasthofwirt Bertram Lochner. Doch die Ermittler bekommen schon bald Zweifel an dieser Aussage.