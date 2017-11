Geplantes Thema: - Ist die Zeitumstellung gesundheitsgefährdend? Zweimal im Jahr ist es soweit - die Uhren werden umgestellt. Susanne Holst will wissen, was die Zeitumstellung mit Hormonen, der inneren Uhr und Verkehrsunfällen zu tun hat - in "Wissen vor acht - Mensch". - Ist die Zeitumstellung gesundheitsgefährdend?