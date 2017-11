Das Kennenlernen ihres neuen Partners Xavi Bonet (Clemens Schick) hatte sich Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) anders vorgestellt - steht sie doch in Handschellen vor ihm. Und einfach macht es der kluge, schweigsame, gut vernetzte Katalane der alleinerziehenden Mutter einer 15-jährigen Tochter (Tara Fischer) auch nach Aufklärung dieses ersten Missverständnisses nicht. Im Gegenteil, er fordert sie ständig heraus und bezieht Fina gleich direkt in die aktuellen Ermittlungen mit ein. Dabei geht es zum einen um den Überfall auf einen Mann (Christian Stamm) am Strand, zum anderen um den Mord an einem "Latero", einem illegalen Einwanderer, der Dosenbier verkaufte. Dank seiner guten Kontakte in Barcelonas Nachtleben kann Xavi einen Zusammenhang zwischen den Taten herstellen - macht sich durch seine Beziehung zu dem unangepassten Antoni (Renato Schuch), den er dabei kennenlernt, jedoch auch erpressbar. Denn Xavi ist der gerissenen Izar (Ilona Grandke) und deren Handlanger Gerard (Luka Peros) in die Quere gekommen, die mit Drogen und anderen schmutzigen Geschäften ihr Geld verdienen. Für Izar steht viel auf dem Spiel: Wenn ihr Boss El Tauró (Lluís Marco)- katalanisch für "der Haifisch" -, der stadtbekannte Geschäftsmann und heimliche Pate der Unterwelt, von ihrem neuesten Nebenerwerb erfahren sollte, ist sie tot. Zwischen alle Fronten gerät der junge Sameer (Altamasch Noor), der Bruder des Ermordeten. Er steht nicht nur unter Verdacht, sondern schwebt auch in höchster Gefahr. Dass noch mehr Menschenleben auf dem Spiel stehen, ahnen Xavi und Fina zunächst nicht. Als sie hinter Sameers Geheimnis kommen, bleibt ihnen nur wenig Zeit, um eine schreckliche Tragödie zu verhindern.