Gab es Werners Giovanna damals wirklich, fragt sich Franzi? Und was hatte Franzi früher mit diesem Ritchie Bär zu schaffen, möchte Werner wissen. Franzi begleitet Werner Grüneis bei einer Einkaufstour für sein Modehaus: Kniestrümpfe in Wasserburg, Faltenröcke in Rosenheim, Kittelschürzen in Manching. Das nächste Ziel: karierte Pullunder in Weiden in der Oberpfalz! Die lange Fahrt bringt es mit sich, dass auf einmal vergangene Zeiten wieder da sind, als Franzi und Werner ein Pärchen waren und miteinander Abitur gemacht haben, 1992! Und plötzlich meldet sich auch die alte Eifersucht wieder: Unerwartet treffen die beiden Ritchie wieder - und Franzi scheint ihn damals wohl doch näher gekannt zu haben, als sie jetzt zugeben will. Und der Grüneis Werner besteht im Gegenzug darauf, dass es diese venezianische Gräfin Giovanna sehr wohl gegeben hat, in seinem Leben und überhaupt. Heute will er's der Franzi ein für alle Mal beweisen! Die Reise wird länger dauern als gedacht.