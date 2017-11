Martina Schwarzmann seziert den alltäglichen Wahnsinn Kabarettistin präsentiert aktuelles Bühnenprogramm "Gscheid gfreid" Ob die Erlebnisse mit ihrer Tochter beim Baden, Tante Helgas 70ster Geburtstag oder perfekte Übermütter, die Unterhosen bügeln und nach Jahreszeit dekorieren - keine noch so winzige Alltagsbeobachtung, die vor Martina Schwarzmann sicher wäre. Mit trockenem Humor, Augenzwinkern, einer Prise Hinterfotzigkeit und vor allem viel Musik rückt die Kabarettistin aus Oberbayern auch in ihrem fünften Bühnenprogramm "Gscheid gfreid" dem Wahnsinn des Alltags zu Leibe. BR Fernsehen zeigt ein Best-of am Donnerstag, 2. November, um 21.00 Uhr. Schon verrückt, was einem so alles einfällt, wenn man ein Salzkorn dabei beobachtet, wie es im Sonnenuntergang einen immer länger werdenden Schatten wirft: Die mit zahlreichen Kabarettpreisen ausgezeichnete Oberbayerin nimmt einen mit an Orte, an denen die Gedanken noch nie vorher gewesen sind. Ein Abend voller schräger Geschichten und neuen Liedern. Die Ausnahmekabarettistin mit der Gitarre, die schon mit 12 Jahren erste Gedichte in Mundart schrieb und heute regelmäßig in ausverkauften Hallen auftritt, malt durch ihre Geschichten und Lieder Bilder in die Köpfe, mit denen man die eigenen Wände tapezieren möchte. BR Fernsehen zeigt eine Aufzeichnung aus dem Münchner Circus Krone vom Oktober 2016. Eine 60-minütige Langversion wird voraussichtlich Ende Dezember ausgestrahlt.