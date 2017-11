Wohlige Aufgeregtheit im grünen Herzen Deutschlands: Im malerischen Örtchen Fröttstädt am Fuße des Thüringer Waldes sind Kinderlachen und Hufgeklapper zu hören. Pferdefachwirtin Sabine Herschel-Rothe empfängt auf ihrem Hof eine neu angereiste Gruppe Mädchen zu ihren Reiterferien. Die können es kaum erwarten: Wann dürfen sie endlich zu den Ponys? Weiche Mähne, langer Schweif, große Kulleraugen - die Stars des Pony-Hofes, zwölf Isländer, bringen die Herzen von Groß und Klein zum Schmelzen. Für Hofinhaberin Sabine und ihre Familie beginnt nun die aufregendste und gleichzeitig anstrengendste Zeit des Jahres. Um die Ferienträume der Pony-Fans wahr werden zu lassen, packen alle gemeinsam an. Die Töchter Wiebke und Lisa schaufeln sich Zeit neben Studium und Abitur frei, um Reitunterricht zu geben. Vater Gunter erntet Heu für das Pony-Futter und werkelt an den Ställen. Mutter Sabine gibt mit Leidenschaft ihr Pferdewissen weiter und wird an allen Ecken und Enden von zwei Praktikantinnen und mehreren Ferienhelfern unterstützt. Und Oma Carmen verwöhnt die Gäste mit den besten Kuchenrezepten! Der turbulente Ponyhof-Alltag bringt einige Herausforderungen mit sich: Es gilt, kleine Streitereien zu schlichten, bei Heimweh-Tränen zur Stelle zu sein, die Ponys vor zu viel Stress zu bewahren und Tiere wie Menschen gut zu versorgen. Wird die Ernte dieses Jahr für das Pony-Futter reichen? Werden alle Kinder glücklich abreisen? Wird die Zucht gelingen und vielleicht sogar bald ein neues Fohlen zur Welt kommen? Bei all dem Trubel steht für die leidenschaftlichen Pferdeliebhaber eines im Vordergrund: Die scheinbar grenzenlose Freiheit, wenn die Isländer mit ihren Reiterinnen und Reitern durch die wunderschöne Landschaft preschen. Sabine hat außerdem noch ein besonderes Anliegen: In Therapie-Stunden hilft sie Kindern und Jugendlichen, durch das Reiten und den Umgang mit den Ponys ihre Probleme zu überwinden.