In Halle wurde die 17-jährige Schülerin Nadine vergewaltigt und ermordet. Die Kommissare Schmücke und Schneider ermitteln zunächst in dem exklusiven Tennisclub, in dem das Opfer gejobbt hatte. Als die Obduktion ergibt, dass Nadine in der sechsten Woche schwanger war, geraten zwei Schulkameraden in Verdacht. Der Mordanschlag auf einen Spieler aus dem Tennisclub gibt dem Fall eine neue Wendung.