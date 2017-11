Ein sterbenskranker Häftling wird von zwei Unbekannten bei einem brutalen Überfall aus einem Gefangenentransporter befreit. Ein Verbrechen, das keinen Sinn zu ergeben scheint - bis Semir und seine Chefin Kim Krüger einer Spur folgen, die bis in die 80er Jahre zurückreicht. Und die beiden müssen bald feststellen, dass sie es mit fanatischen Gegnern zu tun haben, die vor nichts zurückschrecken - einer Organisation, die 30 Jahre lang die Grundfesten der Bundesrepublik Deutschland erschüttert hat: die RAF! Das Terroristen-Ehepaar Christian und Brigitte Lahn ist nach 20 Jahren zurück nach Deutschland gekehrt, um ein letztes Mal zuzuschlagen. Semir und Krüger geraten nicht nur in das Kreuzfeuer von Terroristen und BKA, sondern müssen auch feststellen, dass sowohl Jäger als auch Gejagte insgeheim noch sehr persönliche Ziele verfolgen. Der Schlüssel zu dem Fall ist ausgerechnet das ehemalige Straßenkind Patrick, das Semir unter seine Fittiche genommen hat, um ihm eine Zukunft zu geben. Doch die Verbrechen der Vergangenheit werfen lange Schatten. Als Semir und Kim Krüger das Netz aus Verrat, Verbrechen und später Liebe endlich aufreißen können und aufdecken, was die Terroristen wirklich wollen, scheint es bereits zu spät zu sein.