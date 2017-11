Zum fünften Mal live im ORF und dennoch ist einiges neu: Erstmals unter dem Titel "Lotterien-Sporthilfe-Gala" werden am Donnerstag, dem 2. November 2017, Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. ORF eins überträgt ab 20.15 Uhr live - ebenfalls erstmals - aus der Marx-Halle, in der 1.200 Gäste Platz nehmen werden, darunter Laudatoren aus Kultur und Gesellschaft wie Maria Happel, Ana Milva Gomez, Barbara Kaudelka, Karina Sarkissova, Otto Retzer, Nadja Bernhard, Claudia Reiterer und Maria Köstlinger. Aus dem Sportbereich werden Sportminister Hans Peter Doskozil, Karl Stoss, Peter Schröcksnadel, Annemarie Moser-Pröll, Stephanie Venier, Thomas Zajac, Stefan Thurnbichler, Nicole Trimmel, Anna-Roxana Lehaci, Mario Seidl, Stefan Kraft, Robert Almer, Eva-Maria Brem, Alisa Buchinger, Ivona Dadic, Dominik Distelberger, Hans Knauß, Clemens Doppler, Judith Draxler-Hutter, Benjamin Karl, Nina Karl, Roland Königshofer, Thomas Morgenstern, Claudia Lösch, Trixi Schuba, Karin Ofner, Günther Matzinger, Ernst Vettori, Lukas Müller, Michael Hayböck, Hubert Neuper, Patrick Ortlieb, Felix Oschmautz, Manuel Fettner, Martin Koch, Andreas Kofler, Werner Franz u. v. m. erwartet. Durch den Abend führen Mirjam Weichselbraun und Rainer Pariasek. Bereits um 19.20 Uhr stehen in ORF eins "Die Stars" der Veranstaltung im Mittelpunkt. Die Nominierten in den einzelnen Kategorien sind: Sportler des Jahres Marcel Hirscher (Ski alpin) Stefan Kraft (Ski nordisch) Jakob Pöltl (Basketball) Mensur Suljovic (Darts) Dominic Thiem (Tennis) Sportlerin des Jahres Ivona Dadic (Leichtathletik) Anna Gasser (Snowboard) Magdalena Lobnig (Rudern) Nicole Schmidhofer (Ski alpin) Manuela Zinsberger (Fußball) Mannschaft des Jahres Clemens Doppler und Alexander Horst (Beachvolleyball) ÖFB-Frauennationalteam (Fußball) ÖSV-Herren-Team Biathlon (Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger) Red Bull Salzburg U19 (Fußball) Vienna Capitals (Eishockey) Aufsteiger des Jahres Lucas Auer (Motorsport) Jakob Pöltl (Basketball) Stephanie Venier (Ski alpin) Sportlerin des Jahres mit Behinderung Natalija Eder (Speerwurf) Carina Edlinger (Ski alpin) Claudia Lösch (Ski alpin) Sportler des Jahres mit Behinderung Tom Frühwirth (Triathlon und Handbiker) Günther Matzinger (Leichtathletik) Markus Salcher (Ski alpin)