Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Mehr Termine Inhalt Die Bewohner sind mit dem neuen Betreiberpaar des Landgasthofs Honsberg unzufrieden: Das Wirtepaar habe sich dem Dorf nicht vorgestellt, es fehle an Herzlichkeit, die Wartezeiten auf das Essen wären zu lang und auch die bergischen Waffeln gäbe es nur sporadisch. Mithilfe der Kochprofis Fo und Nils wollen sie das Problem beheben. Als Unterstützung haben sie dieses Mal Sarah Wiener an ihrer Seite. Untertitel: Landgasthof Honsberg in Radevormwald Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2017 Folge: 359