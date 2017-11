Am Strand wird der Leichnam einer jungen Frau im Nixenkostüm angespült. Wie sich herausstellt, handelt es sich hierbei um Cassandra, den aufsteigenden Star der Synchronschwimmgruppe 'Sirenen des Meeres'. Diese standen dank Cassandras hervorragendem Händchen hinsichtlich der Einbindung von spendablen Investoren, und mit Hilfe des One-Hit-Wonder-Sängers Daryl, kurz vor der Premiere einer großen Meerjungfrauen-Show. Der Mordverdacht fällt recht schnell auf Cassandras kleinere Schwester Brooke, die ebenfalls zu den Sirenen gehört, ihr Leben lang aber stets im Schatten der älteren Schwester stand. Auch Jay, der Manager der Schwimmerinnen, wirkt äußerst tatverdächtig. Doch Jim, Carlos und Daniel gelingt es schließlich, den wahren Mörder von Cassandra zu entlarven, während Callie bei der Jobsuche scheitert und sich alle möglichen Alternativen ausdenkt, die sie jedoch nicht glücklich machen - abgesehen von der Riesenchance Oberschwester in einem renommierten Krankenhaus zu werden und dort auch ihr Medizinstudium zu Ende zu bringen, allerdings weit entfernt in Atlanta.