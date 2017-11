Es gibt an die 50.000 Kilometer Flüsse und Bäche und 4.500 Seen in Baden-Württemberg. Bäche, Flüsse, Weiher, Teiche, Seen, Quelltöpfe, Karsthöhlen, Sedimentgewässer - der Film erkundet diese zum Teil unbekannte Welten, erzählt die Geschichten ihrer Entstehung und die Geschichten von Menschen, die eng mit dieser Welt verbunden sind: Forscher, Naturschützer, Fotografen, Förster und Einheimische.