Pierre Blum ist 40 Jahre alt, geschieden und lebt in einem heruntergekommenen Zimmer zwischen Umzugskartons. Nichts an ihm zeugt davon, dass er Anfang der 2000er Jahre ein renommierter Schriftsteller mit vielen Kontakten war. Seine einzige Freundin ist seine Ex-Frau Caroline, die er immer noch liebt. Sein Leben wendet sich, als ihn der mysteriöse Spieler Joseph Paskin anspricht und sich sehr für ihn und seinen früheren Beruf interessiert. Obwohl Blum ihm eine falsche Nummer gibt, kann Paskin ihn aufspüren und hinterlegt eine Notiz an seiner Wohnungstür. Bei einem zweiten Treffen unterbreitet der charismatische, manipulative und in der Politik einflussreiche Mann ihm ein simples Angebot: anonym ein Buch zu schreiben, das zum Aufstand aufruft, und dafür mit 20.000 Euro entschädigt zu werden. Blum ist das zwar nicht ganz geheuer, jedoch ist er auf das Geld angewiesen und sehnt sich nach Veränderung. Als die ersten Exemplare dann schließlich in die Läden kommen, wird er von politischen Gegnern bedroht und tätlich angegriffen. Schließlich verlässt er Paris fluchtartig mit Laura, einer Bekannten seiner Ex-Frau, die Mitglied in einer linksextremen Landkommune ist. Eigentlich in Sicherheit, findet er sich in einer Vergangenheit wieder, die er lieber vergessen hätte ...