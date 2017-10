In Skandinavien erfreut sich ein Action geladener Rennsport größter Beliebtheit - das so genannte "Folkrace". Das Besondere an diesem Motorsport: Die Materialkosten werden bewusst niedrig gehalten, damit auch weniger gut Betuchte an den regelmäßigen Events teilnehmen können. Zum Einsatz kommen schrottreife Karossen und alte Motoren, die nur nach einem strengen Regelwerk verändert werden dürfen.