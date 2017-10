Als Jim ins Blockhaus zurückkommt, muss er mit Entsetzen feststellen, dass es von Silver und seinen Leuten besetzt wurde. Jim ist gefangen. In seiner Verzweiflung trumpft er jungenhaft auf und verspricht Silver und seinen Leuten, sich für sie zu verwenden, wenn sie später als Seeräuber vor Gericht stehen. Das bringt die Piraten so in Wut, dass sie ihn auf der Stelle töten wollen. Aber Silver verhindert das. Jim bewundert ihn wegen seiner Kaltblütigkeit. Dann ziehen die Piraten aus, um den Schatz zu suchen. Als sie sich auf Silver und Jim stürzen wollen, knallen Schüsse aus dem Dickicht.