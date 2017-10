14. Jahrhundert in Italien: In einem abgelegenen Benediktinerkloster sollen Streitigkeiten um die Armutsfrage zwischen dem Minoritenorden und Abgesandten des Papstes beigelegt werden. Als der Franziskaner William von Baskerville mit seinem Schüler Adson in der Abtei eintrifft, findet er alles andere als einen friedlichen Ort vor. Grauenvolle Morde erschüttern die Klosterbewohner. Seine Beobachtungsgabe führt William zu den gelehrten Brüdern in der legendären Bibliothek...