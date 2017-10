Gegen alle Flaggen Heute | 3sat | 20:15 - 21:35 Uhr | Piratenfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Madagaskar. Briten-Offizier Hawke (Flynn) erschleicht sich das Vertrauen von Piratenboss Roc Brasiliano (Anthony Quinn). Die Briten wollen dessen Festung stürmen. Rocs Geliebte Spitfire (Maureen O'Hara) verguckt sich in Hawke. Original-Titel: Against All Flags Laufzeit: 80 Minuten Genre: Piratenfilm, USA 1952 Regie: George Sherman FSK: 12 Schauspieler: Brian Hawke Errol Flynn Freibeuterin Prudence Maureen O'Hara Piratenkapitän Roc Brasiliano Anthony Quinn Prinzessin Patma Alice Kelley Gouvernante Molvina MacGregor Mildred Natwick Jones Phil Tully Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets