Wieder einmal will der Bär die Bärendame beeindrucken und baut ihr ein eigenes Tennisfeld, da sie so gerne Tennis spielt. Gerade als er das Spiel eröffnen will, fordert ihn der Schwarzbär zu einem Duell auf, bei dem sich der Bär verletzt. Nun muss Mascha einspringen. Nach ein wenig Recherche hat sie einen Plan, wie sie ihren Gegner schlagen kann. Aber der Schwarzbär macht es ihr ziemlich schwer.