Mit Hilfe eines magischen Würfels kann die 12-jährige Cora Petersen in die Vergangenheit reisen. Sie muss dafür einfach nur die richtige Bibelstelle aussuchen und landet in Sekundenbruchteilen im Neuen und Alten Testament. Hier vermutet Cora ihren Vater, den bekannten Bibelexperten Professor Petersen. Hreel hat ihn im Auftrag des Bösen entführt, mit dem Ziel, die Bibelgeschichten zu verändern, zu zerstören und so ungeschehen zu machen. Cora muss es gelingen, ihren Vater und die Bibelgeschichten zu retten!Der 13-jährige Habib, Coras erste Begegnung im Heiligen Land, hilft ihr. Er kennt sich im Heiligen Land aus wie in seiner Kaftantasche. Auch Jesus ist ihm schon oft begegnet, schließlich hat er in Nazareth in der gleichen Straße gewohnt. Und auch die fabelhaften "Wonderers", ein wahrhaft tierisches Musikquartett, bestehend aus einer Springmaus, einer Eule, einem Klippdachs und einem Chamäleon, erweisen sich für Cora als überaus wertvolle Weggefährten.