"Die gespaltenen Staaten von Amerika" untersucht, wie der neue US-Präsident Donald Trump in einer Ära von komplexen Herausforderungen in Politik und Gesellschaft überhaupt regieren kann. Mittels exklusiver Interviews mit Insidern aus dem Weißen Haus und dem US-Kongress, mit Demokraten und mit Republikanern, und mit Hilfe von umfangreichem Archivmaterial zeigt die zweiteilige Dokumentation die Ursachen für die tiefe Spaltung der Vereinigten Staaten. Der erste Teil der Dokumentation "Die gespaltenen Staaten von Amerika: Obamas Versprechen" zeigt, wie ausgerechnet Präsident Obamas Versprechen des Wandels und der Einheit mit neuem Rassismus kollidierte, er sich den politischen Realitäten eines zusammenbrechenden Finanzsystems, einer in weiten Teilen der Bevölkerung unerwünschten Gesundheitsreform und eines neuen Rechtspopulismus stellen musste und dabei letztlich scheiterte.