Onkel Krischans Geburtstag naht, und Adsche ist pleite. Kurzerhand bietet er dem Greis ein Geschenk an, das einerseits eine Menge hermacht, andererseits nichts kostet, zum Beispiel Liebe, oder auch Respekt. Der Alte aber will etwas, was Adsche mehr kostet als aller Köm und Schmök dieser Welt: Adsche soll sich mit seinem ungeliebten angeheirateten Schwippschwager Jürgen Seute versöhnen, den er seit über 40 Jahren nicht gesehen hat. Adsches Vorbehalte gegen Jürgen Seute sind vielfältig und allesamt unhaltbar, doch eines steht für ihn fest: Niemals wird er sich mit dem Kerl versöhnen. Andererseits will Adsche auch nicht seinen lieben Erbonkel enttäuschen. In dieser vertrackten Situation bietet sich Schönbiehl als Vermittler zwischen den verhärteten Familienfronten an. Der braucht für sein neues berufliches Standbein als Mediator noch "Versuchskaninchen". So kommt es im Dorfkrug zu einem ersten Versöhnungstermin, der Gelegenheit für einige generelle Anschuldigungen, Spitzfindigkeiten und Beleidigungen bietet. Ob der hier geschaffene Zusammenhalt reicht, um die Geburtstagsfeier von Onkel Krischan störungsfrei über die Bühne zu bringen, bleibt bis zum letzten Köm mehr als fraglich.