Für Werner Thömmes kommt jede Hilfe zu spät - im Dickicht am Herkulesberg stirbt er an den Folgen schwerer Kopfverletzungen. Er wurde erschlagen. Am Tatort findet die SOKO den Schülerausweis von Lukas Himburg - vom Jungen selbst fehlt jede Spur. Vergeblich versuchen die Ermittler einen Zusammenhang zwischen dem ermordeten Lehrer und dem vermissten Schüler herzustellen.