In der Höhle findet Michael die Muschel, in der Barrum gefangen ist, und weckt ihn auf. Von da an ist Michael der kleine Meister von Barrum, und Barrum erfüllt Michael jeden Wunsch. Hook bekommt einen elektrischen Schlag, als er Michael die Muschel wegnehmen will. Nur Michael darf sie berühren und sich wünschen, was er will. Peter und Wendy warnen Michael, leichtfertig Wünsche auszusprechen.