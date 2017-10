Bei einem Raubüberfall auf eine Pfandleihe wird ein junger Mann angeschossen. Als Ellen Bannenberg ein Statement abgibt, setzt die Mutter des Opfers vor laufender Kamera ein Kopfgeld aus. Die Staatsanwältin kocht vor Wut. Als Mutter kann sie zwar Judith Grauers Emotion nachvollziehen, aber Selbstjustiz kann sie ihr auf keinen Fall durchgehen lassen. Wer meint die Frau eigentlich, wer sie ist? Das beantwortet dann Barbesitzer Carlo. Judith Grauer ist die weibliche Größe im Bochumer Nachtleben, ihr unbarmherziger Ruf eilt ihr und ihrem Geschäftsführer Wolf Steinke voraus. Während Heldt und Hauptkommissar Grün auf ihre jeweils eigene Art versuchen, den Täter zu finden, wird Kollege Mario Korthals direkt vor dem Präsidium von zwei Kuttenträgern überfallen. Die Aussicht auf Bares in dreistelliger Höhe führt dazu, dass sich die Zellen im Bochumer Präsidium mit Möchtegern-Kriminellen füllen. Heldt und Ellen wollen Judith davon überzeugen, den Aufruf zurückzunehmen. Doch diese hat inzwischen Kontakt zu dem ehemaligen Söldner Pöls aufgenommen, mit dem nicht zu spaßen ist, wie Grün bei der Befragung des möglichen Verdächtigen Mirko Hilgers in dessen Wohnung schmerzhaft feststellen muss. Heldt knüpft vertrauensvolle Bande zu Judiths Tänzerin Mia, die vom Überfall auf den Juniorchef arg mitgenommen scheint. Als ein anonymes Schreiben darauf verweist, dass der vom Pfandleiher Kopp als gestohlen gemeldete Schmuck in einer Grubenlampe in dessen Laden zu finden sei, nimmt der Fall noch einmal eine unerwartete Wendung. Doch Judith Grauer erweist sich letztlich als zähes Gegenüber für Heldt und Bannenberg beim Wettlauf um die Suche nach dem Verantwortlichen für den Schuss auf Lukas Grauer.