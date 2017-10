Diesmal wird es richtig laut: Checker Tobi wird von dem Münchner Rock'n Roller Landy herausgefordert. Das was der sich ausgedacht hat, klingt erstmal ziemlich merkwürdig. Landy möchte, dass Tobi die Kerzen eines Geburtstagskuchens löscht. Und zwar ohne ihn auszupusten. Ohne Wasser. Auch ohne Feuerlöscher. Tobi darf ausschließlich Musik zum Löschen der Kerzen verwenden. Doch so laut der Checker auch singt, den Kerzen ist das ziemlich egal. Auch mit einem spontan zusammengetrommelten Chor kommt Tobi nicht weiter. Den entscheidenden Tipp bekommt der Checker in einem Tonstudio. Sobald die Kerze direkt vor einen Lautsprecher ist, bewegt sich die Flamme im Rhythmus der Musik. Es muss also etwas damit zu tun haben, dass Schallwellen nichts anderes sind als bewegte Luft. Wird eine richtig große Box mit noch lauterer Musik das CheXperiment lösen? Oder ist Tobi doch auf der falschen Fährte?