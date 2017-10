Lumpi und Ralph schweben heute hoch im Himmel. Der ansonsten etwas ausgestopft wirkende Vierbeiner ist dort oben ungewohnt lebendig. Ralph kann sich auch die Flügel auf seinem Rücken und die luftige Umgebung nicht so recht erklären. Da kann er froh sein, dass Shary ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt - unter anderem mit Antworten auf diese Fragen: Warum wird die Sonne, wenn sie untergeht, rot? Ob in Australien, Amerika oder Augsburg - überall auf der Welt ist die Sonne rot, wenn sie untergeht. Sie errötet kurz bevor es Nacht wird und nicht am Mittag. Aber kann sie sich zur Abwechslung auch mal eine andere Farbe aussuchen? Wie kommt man in Teufels Küche? Warum heißt es "Himmel, Arsch und Zwirn"? Warum freut man sich wie ein Schneekönig? Was ist eine Konfirmandenblase? - Warum wird die Sonne, wenn sie untergeht, rot?