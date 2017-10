Willis VIP heute ist ein Mann, ohne den es die evangelische Kirche nicht geben würde. Sein Name: Martin Luther. Ihm zu Ehren wird jedes Jahr am 31. Oktober der Reformationstag gefeiert. Erst seit rund einem halben Jahrtausend besteht die Trennung in evangelische und katholische Kirche. Welche Unterschiede es gibt, lässt sich der Reporter von einem evangelischen Bischofspaar erklären: von Dr. Stefan Ark Nitsche und Elisabeth Hann von Weyhern aus Nürnberg.