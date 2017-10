Prinzessin Maleen liebt den Landgrafen Konrad. Ihr Vater aber hat andere Pläne: Fürst Theodor will zunächst einen Feldzug bestehen, zu dem ihn der verschlagene Baron Raimund getrieben hat. Danach soll Maleen Raimund ehelichen. Maleen jedoch steht zu Konrad. Als sie unnachgiebig bleibt, lässt der Fürst sie in einen Turm sperren. In sieben Jahren soll sie Konrad bei Wasser und Brot vergessen.