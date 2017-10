Leslie Cramer (Marie Bäumer), eine erfolgreiche und angesehene Londoner Ärztin, erhält eine Einladung nach Scarborough, zur Verlobungsfeier ihrer Jugendfreundin Gwen Beckett (Bronagh Gallagher). Die Reise aufs Land kommt ihr gelegen, hat sie doch gerade erst die schmerzhafte Trennung von ihrem untreuen Ehemann hinter sich. Doch die Atmosphäre in der beschaulichen nordenglischen Küstenstadt wird von dem grausamen Mord an einer Studentin überschattet. Während die Bevölkerung die Bluttat nicht fassen kann, sieht die ehrgeizige Polizistin Valerie Almond (Raquel Cassidy) in diesem Fall die ersehnte Chance, ihr Talent als Ermittlerin unter Beweis zu stellen. Fieberhaft geht sie jeder Spur nach. In Scarborough lebt auch Leslies Großmutter Fiona Barnes (Hannelore Hoger), bei der sie nach dem frühen Tod ihrer Mutter einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend verbrachte. Das Verhältnis zwischen Großmutter und Enkelin war nie besonders herzlich. Die alte Frau scheint in einer Mischung aus Verbitterung, Trauer und Schuldgefühl befangen. Es gibt kaum jemanden, den sie mit ihrer unverblümten Art und eigenwilligen Weltsicht nicht vor den Kopf stößt. Gwens Verlobtem Dave (Fritz Karl) etwa, der sich als Volkshochschullehrer mehr schlecht als recht über Wasser hält, steht sie äußerst misstrauisch gegenüber. Eine lange, zärtliche Freundschaft verbindet Fiona allein mit Gwens Vater Chad (Richard Johnson). Als Kind war sie während des Zweiten Weltkriegs bei dessen Familie einquartiert worden, um den deutschen Bombenangriffen auf London zu entgehen. Aber trotz ihrer Liebe hatten die beiden nie geheiratet - ein dunkles Geheimnis machte ihr Glück zunichte, noch bevor es wirklich beginnen konnte. Nun scheinen die Schatten der Vergangenheit sie einzuholen: Seit geraumer Zeit erhält Fiona von einem Unbekannten mysteriöse Anrufe. Die angespannte Atmosphäre entlädt sich schließlich bei Gwens Verlobungsfeier: Fiona konfrontiert Dave mit dem Vorwurf, es allein auf den Grundbesitz der Becketts abgesehen zu haben. Vergeblich versucht Leslie die Wogen zu glätten - der Abend endet in einem Eklat. In der gleichen Nacht ereignet sich ein weiterer Mord. Charlotte Links Roman "Das andere Kind" gehört mit über einer Million verkaufter Exemplare zu den größten Erfolgen der Bestsellerautorin. Nun hat der preisgekrönte Regisseur Urs Egger die Geschichte als aufwendigen, prominent besetzten Zweiteiler verfilmt. Wie bereits die Buchvorlage bezieht die Adaption ihre Faszination aus der Verbindung von klassischen Krimi-Elementen und einer präzisen Milieu- und Charakterstudie. Die geheimnisvollen Mordfälle sind die Basis für ein gelungenes Porträt seelisch verletzter Menschen, deren Lebenswege auf schicksalhafte Weise miteinander verknüpft sind. Nach ihrer hoch gelobten Leistung in Dominik Grafs "Im Angesicht des Verbrechens" findet Marie Bäumer in der sensiblen Ärztin Leslie eine weitere, herausfordernde Rolle. Nicht weniger überzeugend sind Hannelore Hoger als verbitterte Großmutter und Fritz Karl als charmanter Frauenheld, dessen wahre Motive bis zum Schluss im Dunkeln bleiben. Gedreht wurde "Das andere Kind" als TV-Zweiteiler an Originalschauplätzen in Nordengland. Teil 2 zeigt Das Erste am 31. Oktober.