Kommissar Beck kehrt aus dem Urlaub zurück, nachdem es in der Stockholmer U-Bahn zu einer Serie brutaler Morde gekommen ist. In der Wohnung eines verschwundenen U-Bahnfahrers stoßen die Ermittler auf Hinweise, die zu einer Gruppe von Jugendlichen führen, die brutale Computerspiele nachahmen. Sie schalten den Strom im U-Bahnnetz ab und schleichen sich mit scharfen Waffen an ihre Opfer heran.