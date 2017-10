Nils ist überglücklich, weil Tina aufgewacht ist. Als er sie kurz allein lässt, fällt sie jedoch wieder in ein Koma. Durch die Aussicht auf Belohnung gehen so viele falsche Hinweise ein, dass Rebecca die Videobotschaft an ihre Mutter wieder aus dem Netz nimmt. Als Werner und Charlotte aus ihren Flitterwochen zurückkehren, berichtet William von Christophs Plänen zum Umbau des Gestüts.