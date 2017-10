Reportage über die lange und Kräfte zehrende Vorbereitung der besten Ski-Alpin-Fahrer der Welt in den Sommermonaten, die sie zu einem Großteil in Patagonien verbringen, weil sie dort die besten Schneeverhältnisse antreffen. Gerade in einem Olympischen Winter stecken die Fahrer noch mehr Enthusiasmus in das Sommertraining, weil sie wissen, dass es um eine Goldmedaille geht.