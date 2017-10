Himmel, was trennt sie eigentlich noch? - Protestanten, Katholiken und die kleinen Unterschiede Heute | MDR | 06:55 - 07:10 Uhr | Reportage Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Papst Franziskus ist auch bei vielen evangelischen Christen beliebt und manche Katholiken mögen Johann Sebastian Bach und Margot Käßmann. Von außen betrachtet überwiegen die Gemeinsamkeiten - was trennt die beiden Konfessionen eigentlich noch? Und wäre es nicht an der Zeit, sich unter einem Dach zu vereinen? Nein, noch gibt es einige feine Unterschiede, meinen Teja Begrich, evangelischer Pfarrer aus Mühlhausen, und Dominik Trost, katholischer Pfarrer aus dem Eichsfeld. In einem spielerischen Schlagabtausch erläutern sie Vorzüge und Besonderheiten der eigenen Konfession: vom Abendmahl über die Heiligen bis zum unterschiedlichen Amtsverständnis - auch 500 Jahre nach der Reformation lässt sich angeregt streiten. Original-Titel: Himmel, was trennt sie eigentlich noch? Laufzeit: 15 Minuten Genre: Reportage, D Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets