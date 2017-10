Die Tribute von Panem - The Hunger Games Heute | Pro7 | 20:15 - 23:20 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Wie jedes Jahr zittern die Jugendlichen von Panem, welche zwei Teenager aus jedem der zwölf Distrikte zum staatlich angeordneten Gladiatorenkampf antreten müssen. Damit die kleine Primrose nicht drankommt, zieht ihre große Schwester Katniss freiwillig in den Wettkampf - das gab es noch nie! Während die Kids Auge um Auge, Zahn und Zahn gegeneinander kämpfen, werden sie bei jedem Tritt von Kameras verfolgt. Katniss sorgt jedoch erneut für Überraschungen. Original-Titel: The Hunger Games Laufzeit: 185 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2012 Regie: Gary Ross FSK: 12 Schauspieler: Katniss Everdeen Jennifer Lawrence Peeta Mellark Josh Hutcherson Gale Hawthorne Liam Hemsworth Haymitch Abernathy Woody Harrelson Effie Trinket Elizabeth Banks Cinna Lenny Kravitz