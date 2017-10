Angeführt von Charlie Croker (Mark Wahlberg) und dessen väterlichem Mentor John Bridger (Donald Sutherland) erbeutet eine sechsköpfige Diebesbande in Venedig Goldbarren im Wert von 35 Millionen Dollar. Doch einer von ihnen mag nicht teilen: Steve (Edward Norton) schnappt sich die Beute und versucht, seine ehemaligen Partner umzubringen. Ausser John überleben jedoch alle das Attentat und heften sich an die Fersen des Verräters, um das Gold zurückzuholen. Unterstützung erhalten sie von Johns Tochter Stella (Charlize Theron), die bisher auf legalem Wege Safes für die Polizei geknackt hat. Ihr geht es dabei nicht ums Geld, sondern sie will den Mord an ihrem Vater rächen. Steve ist in der Zwischenzeit in Los Angeles untergetaucht und schützt den neugewonnenen Reichtum wie seinen Augapfel. Die Fähigkeiten jedes einzelnen Mitglieds der Verbrecherbande sind gefragt, um wieder zum erhofften Goldsegen zu gelangen. Charlie kämpft dabei an zwei Fronten: um sein Geld und um die Liebe von Stella. Obwohl die Rückeroberung akribisch geplant ist, geht im letzten Moment einiges schief, und ein Plan B ist gefragt. Temporeich und stilsicher inszeniert F. Gary Gray das Remake des britischen Heist-Klassikers "The Italian Job" von 1969. Mit den Schnellbooten, die durch die Kanäle von Venedig pfeilen und den rasanten Mini-Cooper-Verfolgungsjagden können die Actionszenen des starbesetzten Thrillers mit jedem James-Bond-Film mithalten. In der Hauptrolle - im Original mit Michael Caine besetzt - ist der ehemalige Rapper Mark Wahlberg zu sehen. Exmodel und Oscarpreisträgerin Charlize Theron gibt die gewiefte Stella, und "Incredible Hulk"-Star Edward Norton spielt in "The Italian Job" mit sichtlichem Vergnügen den Bösewicht.