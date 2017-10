Von Frau zu Frau Heute | Super RTL | 20:15 - 22:15 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Daphne hat drei Töchter, von denen nur Milly noch keinen Mann gefunden hat. Um eine Vorauswahl für ihre Jüngste zu treffen, sucht die alleinerziehende Mutter heimlich im Internet nach einem geeigneten Kandidaten. Ihre fürsorglichen Absichten stoßen nicht auf Gegenliebe bei Milly... Original-Titel: Because I Said So Laufzeit: 120 Minuten Genre: Komödie, USA 2007 Regie: Michael Lehmann Schauspieler: Daphne Wilder Diane Keaton Milly Wilder Mandy Moore Johnny Gabriel Macht Jason Tom Everett Scott Maggie Lauren Graham Mae Piper Perabo