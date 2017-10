Catch me if you can Heute | Kabel eins | 20:15 - 23:20 Uhr | Krimikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Frank Abagnale (Leonardo DiCaprio) ist ein Meister der Täuschung: Er gibt sich als Pilot, Arzt und Staatsanwalt aus - und niemand zweifelt an seinen Identitäten. Erst FBI-Agent Carl Hanratty (Tom Hanks) wird misstrauisch. Original-Titel: Catch Me If You Can Laufzeit: 185 Minuten Genre: Krimikomödie, CDN, USA 2003 Regie: Steven Spielberg FSK: 6 Schauspieler: Frank Abagnale Jr Leonardo DiCaprio Carl Hanratty Tom Hanks Frank Abagnale Christopher Walken Paula Abagnale Nathalie Baye Roger Strong Martin Sheen Brenda Strong Amy Adams