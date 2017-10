Die Jagd zum magischen Berg Heute | ORF 1 | 14:30 - 16:00 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Taxifahrer Jack Bruno fährt die Touren, die die Touristen in Las Vegas von ihm verlangen, bereits im Schlaf. Eines Tages kommt endlich Abwechslung in sein Leben: Zwei blonde Teenager, die sich als Aliens ausgeben und mit 15.000 Dollar wedeln, möchten zum magischen Berg gebracht werden. Andernfalls droht der Erde eine feindliche Invasion. Original-Titel: Race to Witch Mountain Laufzeit: 90 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 2009 Regie: Andy Fickman FSK: 12 Schauspieler: Jack Bruno Dwayne Johnson Sara AnnaSophia Robb Seth Alexander Ludwig Dr. Alex Friedman Carla Gugino Henry Burke Ciarán Hinds Matheson Tom Everett Scott