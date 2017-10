Leonie hat ihren 13. Geburtstag gefeiert und bekommt gute Nachrichten. Sie hat keinen Krebs mehr. Ein Ausflug zu ihrem Reiterhof steht an. Für den zehnjährigen Noah steht ein großer Tag an. Sein Blinden-Coach kommt noch einmal zu Besuch und will erleben, was er alles gelernt hat. Dabei kommen Noah und seine Familie an ihre Grenzen, denn noch immer will der Junge nicht alleine vor die Tür gehen.