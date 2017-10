Glyphosatausbringung am Friedhof - Warum Kärntnerin gegen Pfarre kämpft: Während die EU über die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat diskutiert, kämpft eine Kärntnerin gegen ihren Nachbarn. Und der ist die Pfarre, die zweimal pro Jahr das Pflanzengift am gesamten Friedhof versprüht. Die Anrainer sind besorgt und leiden inzwischen unter gesundheitlichen Beschwerden. Ein aussichtsloses Unterfangen? "konkret" auf Lokalaugenschein in Klagenfurt. Gestaltung: Judith Langasch. - Glyphosatausbringung am Friedhof - Warum Kärntnerin gegen Pfarre kämpft